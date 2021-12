Autopromotion

Le client autorise bulk classic à présenter tous les travaux commandés dans le cadre de sa communication (réseaux sociaux, site internet). bulk classic se réserve le droit d’utiliser librement des unités de chaque production pour présenter son savoir-faire et ses services.

Force majeure

Bulk classic ne peut être tenu responsable de toute défaillance ou retard de fourniture ou de livraison de produits/services, lorsque ces derniers sont entièrement ou partiellement résultant de circonstances extérieures à notre volonté. (y compris, mais sans s’y limiter, les catastrophes naturelles, les grèves, les différends industriels ou injustifiés, les restrictions gouvernementales ou les retards de transport, les incendies, les pannes d’électricité, les défaillances )

Validation client

Bulk classic prend toutes les précautions afin d’éviter d’éventuelles erreurs, bulk classic décharge toute responsabilité quant aux erreurs de fichier (typographiques, informations incorrectes..). Se décharge également de toutes erreurs venant de la commande client (couleur de papier, finition ou quantité commandée) sur tout projet engagé dans la production. le visuel est fourni par le client. celui-ci veillera à ce qu’il respecte scrupuleusement les conditions techniques présentes sur le site.le bat (bon à tirer) devra être validé en ligne par le client qui donne son accord pour le ou les fichiers envoyés à travers le document pdf imposé.. Il en va de la responsabilité du client de lire et d’approuver le bon a tirer avant la production. Aucun remboursement ou remise n’est accordé après la validation du bat. Toutes erreurs trouvées sur ce bon à tirer seront corrigées par nos soins sans frais. cependant, toutes modifications désirées après validation du bat ne pourront être acceptées.

Délais d’impression

Les délais d’impression sont habituellement de 8 à 10 jours ouvrables (hors livraison) à partir de la date de validation du b.a.t et de son approbation par le client. le délais de livraison est généralement de 24h.

Livraison

Une fois que la commande est prête, le client recevra un appel ou un email pour prévoir précisément la livraison du lendemain. bulk classic assure une livraison professionnelle via le transporteur ciblex. Bulk classic n’est responsable d’aucun imprévu pouvant amener à un retard de livraison. si toutefois vous ne recevez pas votre commande sous 48h après la mise ne livraison, il est conseiller de nous contacter..

Terme de résiliation

Si un projet est annulé par bulk classic, en raison de circonstances exceptionnelles, le paiement sera remboursé en intégralité au client. en cas d’annulation du projet par le client, la propriété de tous les droits d’auteur et l’oeuvre d’origine seront conservées par bulk classic.

Impression / variations de couleurs

Nous faisons tout notre possible pour vous garantir une impression la plus fidèle possible à vos exigences et au couleurs indiquées sur le site. Toutefois, il peut y avoir des variations de couleur par rapport a ce que vous avez vu sur l’ecran. ceci est dû à la nature de la photographie. après validation du b.a.t, aucun remboursement ou réduction ne sera possible dans ce cas-là..

Copyright

Bulk classic conserve la propriété complète des objets et matériaux qu’elle produit. une fois qu’un produit fini est remis à un client et que le paiement complet est reçu, l’entièreté des droits lui revient. les concepts/ design non utilisés restent la propriété de bulk classic. à moins que le client l’interdise. bulk classic conserve la propriété de certains éléments nécessaires à la conception de vos projets. incluant fichiers, polices, motifs, images de stock, textures, palettes de couleur et autres articles non exclusifs.

Confidentialité

Si aucun consentement écrit de la part du client n’est établi, il est convenu que les employés de bulk classic, au cours de la production des travaux décrits, ne peuvent divulguer aucune des affaires confidentielles de ses clients ou associés,

